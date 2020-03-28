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إيقاف مؤقت للشهادة الادخارية في SAIB بنك لبحث مصير الفائدة

12:46 م السبت 28 مارس 2020
إيقاف مؤقت للشهادة الادخارية في SAIB بنك لبحث مصير الفائدة

البنك المركزي المصري

كتبت منال المصري:

قال مسؤول خدمة العملاء في SAIB بنك إن البنك قرر إيقاف الشهادة الادخارية ذات آجال 3 سنوات العائد الثابت لحين الانتهاء من دراسة تحديد مصير الفائدة عليها.

وقرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ منذ أسبوعين، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، ضمن حزمة إجراءات لمواجهة أثر كورونا.

وكان SAIB بنك يمنح فائدة على الشهادة الثلاثية قبل ايقافها تتراوح بين 11% سنويا العائد الشهري، و11.25% سنويا العائد الربع سنوي.

وتراجعت الفائدة 3% على شهادة الادخار للعائد المتغير في البنك لارتباطها بسعر متوسط الفائدة "الكوريدور" في المركزي لتتراوح حاليًا بعد الخفض بين 8.25% سنويا للعائد اليومي، و8.75% سنويا للعائد الشهري، و9% سنويا للعائد ربع سنوي.

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