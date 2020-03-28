أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال حادث الإقليمي إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الوليد بن طلال يضع أصولا من شركته تحت تصرف الحكومة السعودية لمواجهة كورونا

10:19 ص السبت 28 مارس 2020
الوليد بن طلال يضع أصولا من شركته تحت تصرف الحكومة السعودية لمواجهة كورونا

الوليد بن طلال

كتبت-ياسمين سليم:
أعلن رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، وضع بعض الأصول التابعة له تحت تصرف الحكومة السعودية، لمواجهة كورونا.
وقال في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "دعمًا لجهود الدولة في مواجهة كورونا ومن منطلق كلنا مسؤول، وإضافة لجهود مستشفى المملكة، نضع شركة المملكة تحت خدمة وطننا وحكومتنا".
وبحسب التدوينة تضم هذه الأصول "شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي، وفندق فور سيزونز الرياض ومدارس المملكة بسعة 3 آلاف طالب والفنادق المدارة في مكلة والمدينة"، وكلها أصول تعود ملكيتها لشركته العملاقة المملكة القابضة.
ويمتلك الوليد، مجموعة المملكة القابضة التي أسسها عام 1980، حيث تدير استثمارات متنوعة في مجالات البنوك المحلية والعالمية والإنتاج الإعلامي والفنادق والترفيه والسياحة.
وتمتلك المملكة القابضة حصصاً في إدارة فنادق ومنتجعات فورسيزونز وفيرمونت رافلز هولدنج إنترناشيونال، وموفنبيك للفنادق والمنتجعات، وسويس أوتيل.

3

الوليد بن طلال الحكومة السعودية فيروس كورونا

الخبر التالى:

انخفاض الطماطم والليمون..أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 536

    عدد المصابين

  • 116

    عدد المتعافين

  • 30

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 601010

    عدد المصابين

  • 133439

    عدد المتعافين

  • 27432

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان