علاوات ومعاشات.. "حوافز يوليو" تنتظر المصريين في العام المالي المقبل

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي - بعد تكليفات من الرئيس السيسي - عن عدد من الحوافز للمصريين، تتضمن العلاوات والمعاشات، ويبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد، في يوليو المقبل.

ووجه الرئيس باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم، من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي.

وأعلن وزير المالية أن الحكومة ستمنح الموظفين العاملين في الدولة، المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2020، بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وبدون حد أقصى، وذلك من أول يوليو المقبل.

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كما حسم الرئيس عبدالفتاح السيسي أزمة ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وأعلن ضم هذه العلاوات لمستحقيها، بنسبة 80% من الأجر الأساسي، تنفذ بداية يوليو المقبل.

وبحسب عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن للتأمينات والمعاشات، فإن عدد المستفيدين من حكم إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات، يبلغ أكثر من مليوني صاحب معاش.

وقال حسن، لمصراوي سابقا، إن عدد المستفيدين من العاملين في الجهات الحكومية يبلغ 1.6 مليون مستحق، وأن المستفيدين من القطاع الخاص في حدود نصف مليون مستفيد

كما أعلن السيسي أن العلاوة الدورية السنوية للمعاشات ستكون 14% خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ أول يوليو 2020.

وبدأت الحكومة في أول العام الجاري، تطبيق قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، والذي يربط علاوة أصحاب المعاشات السنوية بمعدل التضخم في الأسعار وبحد أقصى 15% سنويا.

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كما وجه الرئيس بزيادة حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا، بالإضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنويًا، وبما يساهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلاً.

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