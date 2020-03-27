البنك العربي مصر يقرر تأجيل أقساط القروض 6 أشهر ضمن مبادرة المركزي

كتبت- منال المصري:

قال أحمد إسماعيل حسن مدير المنطقة والفروع في البنك العربي مصر، لمصراوي، إن البنك قرر تأجيل كافة استحقاقات القروض على العملاء لمدة 6 أشهر استجابة لمبادرة البنك المركزي المصري.

وكان البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد والتي تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي.

وأشار أحمد أسماعيل، إلى أن البنك قام بتأجيل كافة القروض أتوماتيكيا علي العملاء من عملاء الأفراد للتجزئة المصرفية، وكذلك الشركات الكبري، والصغيرة والمتوسطة وفقا لتعليمات المركزي.

وأوضح البنك المركزي في بيان سابق له، أن الاستحقاقات الائتمانية هي جميع المبالغ المستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية سواء قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية بالإضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيل كافة الاستحقاقات وجداول السداد تلقائيا بداية من تاريخ صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر، وإخطار العملاء بأي وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة.

وتسري هذه التعليمات على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بكافة أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن المركزي.

وقال المركزي إن تسهيلات الأفراد تشمل: القروض الاستهلاكية وهي القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية وقروض السيارات للاستخدام الشخصي، إضافة إلى القروض العقارية للإسكان الشخصي.