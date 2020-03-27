بنك الكويت الوطني يخفض الفائدة 2% على شهادة العائد الثابت3 و5 سنوات

كتبت- منال المصري:

قرر بنك الكويت الوطني خفض الفائدة 2% دفعة واحدة على الشهادة الادخارية للعائد الثابت ذات آجال 3 و5 سنوات، تماشيا مع قرار البنك المركزي بحسب مسؤول خدمة العملاء في البنك.

وقرر البنك المركزي، الأسبوع الماضي، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، في ضوء التطورات والأوضاع العالمية مع تفشي وباء كورونا.

وتراجعت الفائدة على الشهادة 3 سنوات للعائد الثابت في بنك الكويت الوطني إلى 8.5% بدلا من 10.5% للعائد الذي يصرف شهريا، و8.75% بدلا من %10.75 للعائد ربع السنوي.

فيما انخفضت الفائدة علي الشهادة ذات آجال 5 سنوات إلي 8.75% على العائد الذي يصرف كل 3 شهور بدلا من %10.75.

كما أشار مسؤول خدمة العملاء إلي أن البنك قرر خفض الفائدة 0.25% فقط علي حساب التوفير العادي ليسجل 4.75% سنويا بدلا من 5.25%.