ديجيتال ستوديو تطلق برنامجا تفاعليا على فيسبوك للتوعية ضد كورونا

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة "ديجيتال ستوديو" إطلاق برنامج إخباري تفاعلي جديد في بث مباشر على فيسبوك بغرض التوعية بحقائق جائحة فيروس كورونا المستجد، وحث المشاهدين في مصر على اتباع أفضل ممارسات الوقاية والسلامة.

وبحسب بيان من الشركة اليوم الجمعة، يستعرض البرنامج التفاعلي أيضًا -بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية- أحدث البيانات والأخبار الموثوقة حول فيروس كورونا بهدف تداول المعلومات الصحيحة بين المصريين.

برنامج (#من_غير_كورونا) من تقديم بسنت الحسيني ومن المقرر أن تُبث أولى حلقاته يوم الجمعة الموافق 27 مارس في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة (الثانية والنصف مساءً بتوقيت غرينتش)، ويستضيف البرنامج في أولى ممثل من وزارة الصحة والسكان والكوميديان المصري الشهير الفنان محمد هنيدي، بحسب البيان.

وقال خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية إن "جائحة فيروس كورونا قد تفشت في جميع أنحاء العالم وصاحب ذلك تزايد حجم الشائعات المضللة وتداول العديد من الأخبار المغلوطة مما أدى إلى نشوب حالة من الذعر بين أوساط العامة من الناس.

وأضاف أنه من هذا المنطلق، أرادت وزارة الصحة في مصر أن تتأكد من أن كل مصري ومصرية يمكنه الوصول لآخر المعلومات الموثوقة والاستفادة مما يقدمه الخبراء المختصون من أفضل الطرق للوقاية خلال هذه الفترة.

"ونرى أن التعاون من جانبنا مع "ديجيتال ستوديو" في البرنامج المباشر (#من_غير_كورونا) على فيسبوك سيدعم بالضرورة جهودنا المبذولة لتوعية الجمهور وتقديم الأخبار الصحيحة ومنع تفشي الوباء في مصر إلى جانب الحد من حالة الذعر بين المواطنين. فنحن نأمل من خلال نشر الوعي عبر المنصات الرقمية أن نصل إلى جميع المصريين لضمان سلامتهم" وفقا لمجاهد.

وقالت نورا عبيد، المدير التنفيذي لشركة ديجيتال ستوديو إنه "نظرًا لأن تطورات فيروس كورونا متلاحقة باستمرار، لذلك أردنا أن يكون هذا البرنامج هو الأداة التي تمكننا من توعية المواطنين ونشر أحدث المعلومات الموثوقة والحد من انتشار الشائعات المضللة".

" ولن نتمكن من تحقيق هذا الهدف دون مساعدة وزارة الصحة المصرية، فهي مصدرنا للأخبار الدقيقة ويساعدنا الخبراء المختصون من نشر النصائح الطبية في برنامج (#من_غير_كورونا) المباشر على فيسبوك، لنضمن وصول صوتنا إلى ملايين المصريين والمساعدة في الحد من انتشار هذا الفيروس" بحسب عبيد.