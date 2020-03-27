"فوري" تطلق مبادرة لدعم السيدات المعيلات وتمكينهن اقتصاديا

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة فوري المتخصصة في المدفوعات الالكترونية، إطلاق مبادرة جديدة، لاستكمال دورها المجتمعي في دعم السيدات المعيلات في مصر والوطن العربي، بحسب بيان من الشركة اليوم الجمعة.

وقالت الشركة إن المبادرة تأتي بالتعاون مع إحدى الجهات المانحة ومن خلال اتفاقيات مع مؤسسات التمويل المتناهى الصغر لزيادة الفرص الاقتصادية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية للمرأة.

تأتي المبادرة الجديدة بأفكار وأهداف مختلفة وبمشاركة عدد أكبر من شركاء النجاح من شركات القطاع الخاص وكذلك مؤسسات التمويل المتناهي الصغر التي من دورها تحديد السيدات المعيلات اللاتى يحتجن لمشروعات صغيرة تحقق لهن الاكتفاء الذاتى والدخل الثابت، بحسب البيان.

وتستهدف المبادرة استخدام التكنولوجيا فى تمكين المرأة اقتصاديا عبر منصة الكترونية وذلك بالتعاون مع إحدى مؤسسات التمويل المتناهى الصغر.

يذكر أن فوري هي أول شركة تقوم بمثل هذه المبادرة الجديدة لدعم المرأة، فبالرغم من شبكتها الكبيرة التي تقدم خدمات مالية للعملاء والشركات من خلال قنوات متعددة و أكثر من ١٢٥ ألف موقع.

وتقول الشركة "تتوافق المبادرة مع ما تؤمن به الحكومات في العالم بأن النظم الاقتصادية لا يمكنها تحقيق إمكاناتها الكاملة إلا بمشاركة كاملة من النساء والرجال".