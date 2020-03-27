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أبوظبي الأول يخفض الفائدة 2% على شهادة العائد الثابت 3 سنوات

11:27 ص الجمعة 27 مارس 2020
أبوظبي الأول يخفض الفائدة 2% على شهادة العائد الثابت 3 سنوات

بنك أبو ظبي الأول

كتبت- منال المصري:

قررت لجنة الأصول والخصوم في بنك أبو ظبي الأول، خفض الفائدة 2% على شهادة الادخار للعائد الثابت ذات آجال 3 سنوات، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة، بحسب ما قاله مسؤول خدمة العملاء في البنك لمصراوي.

وقرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، ضمن حزمة إجراءات لمواجهة أثر كورونا.

وسجلت سعر الفائدة علي الشهادة الثلاثية بعد الخفض بين 8% سنويا للعائد الشهري بدلا من 10%.

وتراجعت الفائدة إلى 8.25% للعائد ربع السنوي بدلا من 10.25% وانخفضت إلى 8.75% على العائد السنوي بدلا من 10.75%، كما تراجعت إلى 8.95% علي العائد الذي يصرف نهاية المدة بدلا من 10.95%.

أبوظبي الأول خفض الفائدة شهادات العائد الثابت

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