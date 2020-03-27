التعمير والإسكان يخاطب"المجتمعات العمرانية" لتأجيل أقساط قروض "دار مصر"

كتبت-– منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك التعمير والإسكان، لمصراوي، إن البنك خاطب هيئة المجتعات العمرانية للسماح بإإمكانية تأجيل أقساط قروض مشروع دار مصر للإسكان متوسطي الدخل 6 أشهر طبقا لمبادرة البنك المركزي.

وكان البنك المركزي قد قرر الأسبوع الماضي حسب كتاب دوري نشره على موقعه، تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي) لمدة 6 أشهر.

وتضمن القرار عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.د ، وذلك ضمن التدابير الاحترازية الواجب اتخاها لمواجهة آثار فيروس كورونا ، وفي ضوء متابعة أوضاع وتطورات السوق .

وأشار المصدر في بنك التعمير والإسكان، إلى أن البنك خاطب الهيئة باعتبارها المالك الأساسي لمشروع دار مصر وتفعيل البنك لأي تأجيل لأقساط القروض في مشروع دار مصر لابد له من موافقة الهيئة.

وأشار إلى أن العملاء الذين يسددون دفعات الأقساط الشهرية لمقدمة الوحدات في دار مصر لن ينطبق عليهم قرار أرجاء الأقساط حيث قرار المركزي يخص بشكل وأضح كل قروض العملاء الفعلية التي وأفق عليها البنك، وليس دفعات المقدمة من ثمن الوحدة السكنية.

وأكد المصدر أن البنك فعّل قرار البنك المركزي بتأجيل كافة القروض اتوماتيكيا على عملاء البنك 6 أشهر مثل التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبري طبقا لتعليمات المركزي.