القابضة الكيماوية: انخفاض في الصادرات بسبب كورونا ولم نغلق أي شركة حتى الآن

كتبت- شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن تداعيات أزمة كورونا أثرت على حجم صادرات الشركات التابعة خاصة الأسمدة، لكنها لم توقفها تماما.

وأضاف مصطفى، لمصراوي، أن الأزمة الحالية أثرت على الشركات سلبا، مع تراجع الإنتاج والمبيعات، لكن لا يمكن حساب قيمة الخسائر، إلا بعد مرور فترة مالية (شهر أوربع سنة) لمقارنتها بفترة مماثلة وتقييم الأداء.

وقال رئيس القابضة، إن الشركات التابعة ملتزمة بإجراءات الوقاية للعاملين وتنفيذ قرارات خفض عدد العمالة، لكنها لم تلجأ لوقف النشاط في أي شركة لعدم ظهور أي حالات اشتباه في أي موقع عمل.