توقف السياحة والاستيراد.. كيف أثر كورونا على شراء الدولار؟

كتبت- منال المصري:

قال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن حركة البيع والشراء على الدولار في شركات الصرافة "متوقفة تماما" تأثرا بإيقاف السفر، وتراجع الاستيراد والصادرات بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن الأسبوع الماضي، تعليق حركة الطيران اعتبارا من ظهر الخميس 19 مارس حتى 31 من الشهر نفسه ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.

وأشار الأبيض في تصريحات خاصة لمصراوي، إن شركات الصرافة قررت أخذ إجازات، وإغلاق أبوابها مؤقتا للحفاظ على الصحة العامة، والوقاية من فيروس كورونا تماشيا مع سياسة الدولة، مؤكدا أن الصرافات تعتزم مد أجازاتها والإغلاق لفترة أخرى أطول.

وردا على سؤال مصراوي، عن صدور أي قرارات بإغلاق عدد من شركات الصرافة لارتكابها مخالفات والتلاعب في سعر الدولار، قال الأبيض إنه لم يتسلم أي قرارات رسمية صادرة بإغلاق شركة صرافة خلال الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أن شركات الصرافة ملتزمة بالسعر الرسمي للدولار المتداول على الشاشات مثل البنوك، موضحا أنه قد يحدث بعض التجاوزات من الأفراد نتيجة استغلال الأزمات ولكن يتم بعيدا عن الشركات.

وتأثر تراجع الحركة على شركات الصرافة على ارتفاع التكلفة التشغيلية لهم، من أجور عمالة، وكذلك فواتير الخدمات مثل المياه والكهرباء والإيجار، وتراجع حجم إيرادتها.