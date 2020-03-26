إجراءات وقائية من بنك مصر للحفاظ على العملاء والعاملين من كورونا (صور)



كتبت- منال المصري:

اتخذ بنك مصر مجموعة من الخطوات الصحية عبر فروعه المنتشرة على مستوي الجمهورية ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة العملاء والعاملين من مخاطر فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت الصور التي حصل عليها مصراوي، والتي توضح هذه الخطوات، ترتيب بنك مصر استراحات خارج فروع البنك على مسافات متباعدة بين كل عميل لجلوس العملاء حتى ميعاد دخول كل عميل للحصول على الخدمة المصرفية داخل الفرع.

وخفض البنك مصر عدد العملاء المسموح لهم الدخول إلى الفروع بداية من الأسبوع الماضي، بهدف الحفاظ علي السلامة الصحية للعملاء والوقاية من تداعيات فيروس كورونا.

وتأتي الخطوات التي ينفذها بنك مصر في سياق خطة الدولة المصرية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار تعليمات البنك المركزي المصري لاتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية.

وبحسب لائحة تعليمات البنك في هذا الشأن، التي حصل عليها مصراوي، يقوم البنك بتعقيم جميع الفروع والمركز الرئيسي بصفة دورية، بالإضافة إلى تقليل خطر تركز عمل الإدارات بمكان واحد من خلال تقسيم موظفي إدارات المركز الرئيسي على عدد من المباني المنفصلة أو من خلال عمل الموظفين من المنازل بمعدل قد يصل إلى 50%.

ومن ضمن معايير اختيار الموظفين للعمل من المنازل السيدات الحوامل والعاملات اللاتي يرعين طفلاً أو أكثر أعمارهم تقل عن 12 سنة، وكذلك الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة مثل (أمراض القلب والكلي والكبد والجهاز التنفسي والأورام أو أي مرض يؤثر على الجهاز المناعي).



ولن يحسب البنك فترة العمل من المنزل من رصيد الإجازات السنوية.

وأكد البنك أنه في حال شعور أحد العاملين بظهور أي أعراض عليه تخص فيروس كورونا أو أحد ذويهم المخالطين لهم أو المقيمين معهم بضرورة إبلاغ الإدارة، مع التزام المنزل لحين توجيههم لإجراء الفحوصات اللازمة، بالإضافة إلى منع الاجتماعات الداخلية والاستعاضة عنها بالهواتف والبريد الإلكتروني.

وقام البنك بتوفير المطهرات المطابقة للمواصفات الواردة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في كافة الفروع والمركز الرئيسي، ووفر أيضا أكوابا ورقية للمشروبات للاستخدام مرة واحدة، وأتاح "ماسكات" لموظفي الخزنة.

كما يقوم البنك تطهير وتعقيم الأتوبيسات التي تقل الموظفين وسيارات البنك يومياً، وتوفير شركات تبخير للنقدية طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

وألغى بنك مصر أيضا المصاريف على استخدام الإنترنت البنكي والمحفظة الإلكترونية وماكينات الصراف الآلى، وضاعف البنك الحدود المسموحة للإيداع والسحب على ماكينات الصراف الآلي.

وسيتم إعادة تعبئة ماكينات الصراف الآلي بالفروع وخارجها بالحدود القصوى المسموح بها بصفة يومية، كما يمكن للعملاء استخدام خدمات البنك الإلكترونية والتي تمنح العملاء حرية التحكم في أموالهم وإدارة حساباتهم المصرفية من أي مكان.

وأوضح بنك مصر عدة تعليمات لاستخدام ماكينات الصراف الآلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، منها تحديد مكان العميل التالي للعميل الواقف أمام الماكينة كما يتضح من الصور للحفاظ على المسافة الآمنة، مع ترك مسافة من متر إلى مترين بين كل عميل ومن يسبقه أو يليه أثناء الانتظار، مع تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

كما تتضمن هذه التعليمات تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة، واستخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورا، إلى جانب استخدام خدمات البنك الإلكترونية عوضا عن ماكينات الصراف الآلي إن أمكن.