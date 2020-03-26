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معهد: اقتصاد ألمانيا قد ينكمش 10% في 2020 بسبب كورونا

02:49 م الخميس 26 مارس 2020
معهد: اقتصاد ألمانيا قد ينكمش 10% في 2020 بسبب كورونا

اقتصاد ألمانيا قد ينكمش 10% في 2020 بسبب كورونا


القاهرة- وكالات:

توقع المعهد الاقتصادي الألماني (آي.دبليو)، اليوم الخميس، أن ينكمش اقتصاد بلاده 10% هذا العام بسبب فيروس كورونا ضمن أسوأ تصور، والذي وفقا له تستمر حالة الإغلاق حتى نهاية يونيو المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وتتخذ العديد من الدول خاصة الأوروبية عددا من الإجراءات الاحترازية التي قد تصل إلى الإغلاق الكامل للبلاد في بعض الأحيان، وذلك من مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للوكالة، قال المعهد "القطاع الصناعي سيكون الأكثر تضررا مع انخفاض بنسبة 18%. في هذه الحالة، فإن الأزمة قد تستمر حتى نهاية العام".

اقتصاد ألمانيا فيروس كورونا

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