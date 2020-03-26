البترول: استمرار عمل محطات التموين وشاحنات نقل الوقود أثناء حظر التجول
كتب- مصطفى عيد:
أكد طارق الملا وزير البترول، انتظام عمل شاحنات نقل المواد البترولية ومحطات تموين الوقود "بنزين وسولار وغاز طيبعي" على مدار اليوم لخدمة الأنشطة المستثناة من قرار حظر انتقال المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية.
وقال الوزير في بيان لوزارة البترول اليوم الخميس، إن الأنشطة المستثناة من الحظر تشمل مجالات الأغذية، والصحة، وخدمات طوارئ الغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحي، والإعلام، والأنشطة المستثناة الصادرة بقرار مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكان رئيس مجلس الوزراء أعلن تطبيق حظر تجول للمواطنين على الطرق العامة بدءا من أمس الأربعاء ولمدة أسبوعين، خلال الفترة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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