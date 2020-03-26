شعبة الحبوب: عملية إنتاج السلع الغذائية منتظمة رغم حظر التجول

كتبت- شيرين صلاح:

قال هشام أبو الدهب، عضو شعبة الحبوب بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي، إن المصانع الغذائية وعمالها، ومن ضمنها مصانع المكرونة، ستعمل بشكل طبيعي لإنتاج السلع الغذائية من أجل ضمان وصولها لجميع المواطنين دون نقص في السلع، وذلك بعد حظر التجول الذي أعلنته الحكومة.

وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن تطبيق حظر تجول للمواطنين على الطرق العامة بدءا من أمس الأربعاء ولمدة أسبوعين، خلال الفترة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد أبو الدهب، بقرار الحكومة باستثناء حركة نقل البضائع والعاملين بمصانع السلع الغذائية من حظر التجول، حيث كان تطبيق الحظر عليها سيؤثر على سير العمل ووفرة السلع للمواطنين، بحسب قوله.

وذكر أبو الدهب أن سيارات نقل العمال من المصانع سيكون لديها التصاريح اللازمة حتى يستطيع العاملون الوصول إلى عملهم بشكل طبيعي وممارسته، وبما لا يؤثر على عملية الإنتاج.

ويتراوح سعر كيلو المكرونة السائب يتراوح بين 5.5 و6.5 جنيه، ويصل سعر كيس المكرونة المعبأ وزن 350 جراما إلى 4.8 جنيه، وسعر الكيس المعبأ وزن 400 جرام إلى 5.4 جنيه في الأسواق، بحسب أبو الدهب.