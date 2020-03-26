البنك الأهلي: 17.3 مليار جنيه حصيلة بيع شهادة 15% في 4 أيام

كتبت- منال المصري :

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس، إن حصيلة بيع شهادات الادخار الجديدة ذات العائد 15%، بلغت 17.3 مليار جنيه في 4 أيام منذ بدء طرحها الأحد الماضي حتى أمس الأربعاء.

وتظهر الأرقام صعودا كبيرا في إقبال العملاء على شراء الشهادة الجديدة، حيث ارتفعت مبيعاتها في يوم واحد، أمس الأربعاء، بقيمة 7.1 مليار جنيه مقابل 10.2 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادة حتى أول أمس الثلاثاء.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، يوم الأحد الماضي، طرح شهادة الادخار الجديدة ذات أجل عام واحد التي تقدم أعلى عائد في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصًا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقا لقواعد الاستراداد والشروط والأحكام المنظمة.

وأعرب رئيس البنك الأهلي عن شكر وتقديره لعملاء البنك لتفهمهم طبيعة العمل في هذه الأوقات التي يسعى فيها البنك لتقديم خدماته مع المحافظة على سلامة وصحة العملاء، وكذلك العاملين بالبنك.