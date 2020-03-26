الضرائب تعدل مواعيد العمل بمركز الاتصالات الخاص بالمصلحة بسبب كورونا

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الخميس، إنه تم تعديل مواعيد العمل بمركز الاتصالات المتكامل للمصلحة، تماشيا مع توجهات الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد، لتكون مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

وأضاف عبد القادر أن المركزي يقدم كل الدعم والمساعدة لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، وكذلك يجيب على كافة التساؤلات والاستفسارات من خلال مجموعة مدربة ومتميزة من العاملين بالمصلحة، وذلك من خلال الإتصال على رقم (16395).

وذكر أن العمل مستمر بمصلحة الضرائب وجميع المأموريات الضريبية بمختلف المحافظات وفي المواعيد الرسمية، وأنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء باستمرار العمل بقرار تخفيض العمالة، واستثناء بعض الفئات، تم التناوب بين العاملين في المصلحة.

وأشار عبد القادر إلى أنه يتم تطبيق نظام التناوب بين العاملين مع الحرص على عدم الإخلال بحسن سير العمل بالمأموريات المختلفة وسرعة إنجاز الإجراءات، وخاصة والمصلحة الآن في موسم الإقرارات الضريبية، وذلك في ضوء المستجدات المتعلقة بقرار حظر التجول.

وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن تطبيق حظر تجول للمواطنين على الطرق العامة بدءا من أمس الأربعاء ولمدة أسبوعين، بدءا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأكد رضا عبد القادر أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية ومتابعته الدؤوبة، تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمصلحة الضرائب ضد انتشار فيروس كورونا المستجد التي من شأنها الحفاظ على سلامة وأرواح الممولين والمحاسبين والعاملين بمصلحة الضرائب في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة مركزية لمتابعة أية مستجدات بشأن تداعيات فيروس كورونا تحت إشراف رئيس المصلحة، وتتولى هذه الغرفة المتابعة المستمرة للمستجدات الخاصة بتداعيات الفيروس على مستوى الجمهورية.

كما تتولى هذه الغرفة التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية، التى تم إنشاؤها لمتابعة أية مستجدات لفيروس كورونا على مستوى المنطقة أو القطاع بالمصلحة، وتقوم الغرف الفرعية بالإبلاغ الفوري للغرفة المركزية عن أية مستجدات، بحسب رئيس المصلحة.

وقال عبد القادر إن المصلحة قامت بأعمال تعقيم وتطهير كافة المناطق والمأموريات الضريبية للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، موضحاً أن أعمال التعقيم والتطهير تمت وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير، وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وأضاف أنه تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة على جميع العاملين، ويتم إجراء عملية التعقيم بشكل يومي، مشيرا إلى أنه يتم وضع المطهرات في أماكن التجمعات بالمأموريات وبجوار دورات المياه، وتوزيع المطهرات الشخصية والكحول والمنظفات لكل موظف على نفقة المصلحة.

وذكر أن الأولوية الأولى للمصلحة هي الحفاظ على صحة وسلامة كافة الممولين والمحاسبين والعاملين، مناشدا الممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا وخاصة مع إلغاء رسوم الدخول على المنظومة الإلكترونية لهم خلال هذا العام لتشجيعهم على تقديم إقراراتهم بشكل إلكتروني.

وأوضح عبد القادر أن الممولين يستطيعون سداد الضريبية المستحقة عليهم "أون لاين" دون الحاجة للذهاب للبنك، بالإضافة إلى صدور قرار بمد فترة تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين حتى 16 أبريل القادم، كل ذلك منعا للزحام بالمأموريات الضريبية حفاظا على سلامة الممولين والعاملين.