ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 6 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 50 قرشا و2.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 2 جنيه و3 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 3 و10جنيهات.

وفي المقابل تراجعت أسعار الفلفل الرومي البلدي واليوسفي بين جنيه وجنيهين، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 2 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 3 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 4 و5 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 و10 جنيهات.

الملوخية بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة 2.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

القلقاس بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و6 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 5 و10 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الفراولة بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيهين.