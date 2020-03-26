انخفاض طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بنسبة 0.07% إلى مستوى 9846 نقطة معع بداية تعاملات اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.82%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.39%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.97%، إلى مستوى 9866 نقطة، ، وهو أول أيام حظر التجول الذي أعلنته الحكومة أمس وتطبق البورصة خلاله مواعيد جديدة لجلسة التداول.