انخفاض طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بنسبة 0.07% إلى مستوى 9846 نقطة معع بداية تعاملات اليوم الخميس.
وصعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.82%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.39%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.97%، إلى مستوى 9866 نقطة، ، وهو أول أيام حظر التجول الذي أعلنته الحكومة أمس وتطبق البورصة خلاله مواعيد جديدة لجلسة التداول.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
456
عدد المصابين
-
95
عدد المتعافين
-
21
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
460065
عدد المصابين
-
113783
عدد المتعافين
-
20828
عدد الوفيات
إعلان