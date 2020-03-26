أسعار الذهب العالمية تنخفض وسط توقعات زيادة طلبات إعانة البطالة الأمريكية

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الخميس، إذ طغت توقعات بارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على حزمة تحفيز اقتصادي أمريكية هائلة وأبقت على التدافع صوب السيولة بين المستثمرين، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1600.22 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0508 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض 1% في وقت سابق من الجلسة.

وقال إليا سبيفاك، محلل سوق الصرف في ديلي فيكس، "لا توجد قصة نمو إيجابي هنا لحين استئناف الشركات لعملها، وقد يشهد ذلك تراجعا لجميع تلك الأصول، والتي استفادت من إعلان التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، بما في ذلك الذهب مجددا".

ودعم مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية مشروع قانون بقيمة تريليوني دولار يهدف لمساعدة العاملين المتعطلين عن العمل والصناعات التي تضررت جراء انتشار فيروس كورونا، وكذلك تقديم مليارات الدولارات لشراء معدات طبية تشتد الحاجة إليها، وفقا للوكالة.

وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية، لكن المكاسب كانت محدودة إذ تشتت المستثمرون بين ارتياح إزاء تمرير الحزمة في مجلس الشيوخ، ومخاوف بشأن ما إذا كانت كافية للتصدي للعاصفة القادمة.

وأعلن المركزي الأمريكي، الاثنين الماضي، أنه سيشتري سندات بأعداد مفتوحة وسيساند القروض المباشرة للشركات في أحدث سلسلة من الخطوات على صعيد السياسة التي جرى اتخاذها على مدى الأيام العشرة الفائتة لتهدئة الأسواق ودعم الاقتصاد.