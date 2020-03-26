البنك المركزي يضم شركات جديدة لمبادرة دعم الصناعة

القاهرة (أ ش أ)

أعلن البنك المركزي المصري إضافة الشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع الزراعي بما يشمل محطات تصنيع وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إلى مبادرة تمويل ودعم القطاع الخاص الصناعي بفائدة 8% متناقصة.

وذكر البنك المركزي المصري، في بيان اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن القرار يشمل الشركات التي يبلغ حجم أعمالها وإيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.

وأكد المركزي استمرار سريان مبادرة منح تسهيلات ائتمانية بفائدة 5 في المائة متناقصة للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي، التي يبلغ حجم أعمالها وإيراداتها السنوية 250 ألف جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.