تصرف 1يوليو.. هؤلاء يستفيدون من علاوات المعاشات الخمس (الشروط وطريقة الحساب)

كتبت- ياسمين سليم:

بعد 3 أيام من توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، البدء في صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، بداية من 1 يوليو المقبل.

وقالت وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، اليوم الأربعاء، إن قانون العلاوات الخمسة ظل فترة كبيرة في حالة نزاع بين الحكومة وأصحاب المعاشات لما يزيد عن 5 سنوات، مشيدة بتوجيهات الرئيس بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وتابعت: "هذا القانون لم يكن مدرجًا في موازنة العام الحالي، ومن سنة 2006 حتى 2015 التكلفة المجمدة كبيرة جدًا ووصلت لـ27.6 مليار جنيه، والتكلفة السنوية وصلت لـ7 مليارات جنيه سنويًّا.. بنتكلم عن 35 مليار جنيه هنبدأ في صرفهم في 1 يوليو 2020".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي حسم قبل 3 أيام، أزمة ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، بإعلانه ضم هذه العلاوات لمستحقيها، بنسبة 80% من الأجر الأساسي.

من المستفيد من القرار؟

منذ 2006 لم تعد الحكومة تضيف نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي، إلى أصحاب المعاشات عند بلوغهم سن المعاش، وهو ما يعني أن كل من خرج على المعاش منذ 2006 وحتى عام 2015 وهو وقت صدور قانون الخدمة المدنية الذي ألغى الأجر المتغير والأجر الأساسي، سوف يستفيد من الحكم.

ويشترط للحصول على العلاوة أن يكون صاحب المعاش كان قد اشترك عن هذه العلاوة ضمن أجره التأميني.

وقدر عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن للتأمينات والمعاشات، في تصريحات سابقة لمصراوي عدد المستفيدين من حكم إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات، بأكثر من مليوني صاحب معاش.

وأضاف حسن أن عدد المستفيدين من العاملين في الجهات الحكومية يبلغ 1.6 مليون مستحق، وأن المستفيدين من القطاع الخاص في حدود نصف مليون مستفيد.