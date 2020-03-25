بعد الحظر.. هذه المواعيد الجديدة لخدمات أوبر وكريم في مصر

كتب- علاء حجاج:

عدلت شركة أوبر النقل التشاركي مواعيد خدماتها بعد قرار الحكومة بفرض حظر التجوال، اعتبار من اليوم الأربعاء.

وقالت شركة أوبر " إنه وفقا للإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، فإنها سوف تتيح خدماتها من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً فقط في جميع أنحاء الجمهورية، بدءاً من الأربعاء الموافق 25 مارس وحتى إشعار آخر.

وأضافت الشركة أنها ستعمل على دعم ومساندة السائقين ومقدمي خدمات التوصيل خلال هذه الأوقات.

أما شركة كريم فقالت في رسالة لعملائها إن تطبيق Careem و Careem Bus سيتم إغلاقها أثناء ساعات الحظر، احتراماً للقرارات المستجدة، و حرصاً على سلامة الركاب والسائقين.

وطلبت الشركة من المستخدمين الحرص على حساب الوقت المستغرق للرحلة، بالإضافة لوقت عودة الكابتن إلى منزله لتفادي وجوده في الشارع وقت حظر التجوال.