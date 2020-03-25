شعبة الحاصلات الزراعية: نقل السلع للمواطنين بعد الحظر بشكل طبيعي

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الباشا إداريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية لمصراوي، إن حركة عربات نقل البقوليات وعمال المصانع التي تنتج هذه السلع مستثناة من حظر التجول الذي أعلنته الحكومة أمس.

وأعلنت الحكومة أمس تطبيق سلسلة من القرارات، اعتبارا من اليوم الأربعاء لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من بينها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا، وأيضا وسائل النقل الجماعي لنفس المدة، ولمدة أسبوعين.

وتابع الباشا، أن الحكومة أصدرت بيان اليوم بالسماح لحركة عربات نقل السلع الغذائية أثناء حظر التجول، لضمان وصول السلع للمواطن دون وجود نقص بها.

وأضاف الباشا، أنه سيتم عمل تصاريح لعمال مصانع البقوليات، تسير العمل بشكله الطبيعي، لضمان وصول ما يحتاجه المواطنين من بقوليات بالأسواق.

وأشار الباشا أن مصر لديها مخزون من البقوليات يكفي المستهلكين حتى بعد رمضان المقبل، لذا نصح بعدم تخزين المواطنين للسلع.