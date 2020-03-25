شعبة السكر: توفير السكر لجميع المحافظات دون نقص بعد حظر التجول

كتبت- شيرين صلاح:

قال حسن الفندي، عضو شعبة السكر باتحاد الصناعات، لمصراوي، إنه لن يحدث توقف في حركة انتقال عربات السكر للمواطنين بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، بعد حظر التجول الذي فرضته الحكومة أمس.

وأعلنت الحكومة أمس تطبيق سلسلة من القرارات، اعتبارا من اليوم الأربعاء لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من بينها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا، وأيضا وسائل النقل الجماعي لنفس المدة، ولمدة أسبوعين.

وأضاف أن الحكومة استثنت توقف حركة عربات نقل السلع الغذائية من الحظر والتي من ضمنها السكر، لذا سيصل ما يحتاجة المواطنين من السكر كسلعة بكافة الأماكن.

وتسارع المواطنين على شراء السلع الغذائية من ضمنها السكر، ولكن لم ترتفع الأسعار بالأسواق لوجود مخزون كبير من السكر، وفقا لقول الفندي.

وبحسب الفندي، يصل سعر طن السعر إلى 7200 جنيه، وسعر الكيلو بالأسواق بنحو 8.5 جنيه.