"بالشوال والقفص".. تكالب المواطنين على شراء الخضر بأول أيام حظر التجول

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، لمصراوي، إن سوق الجملة بالعبور شهد اليوم الأربعاء إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الخضر والفاكهة وتخزينها، وذلك مع بدء تطبيق حظر التجول الذي أعلنته الحكومة مساء اليوم.

وأعلنت الحكومة أمس تطبيق سلسلة من القرارات، اعتبارا من اليوم الأربعاء لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من بينها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا، وأيضا وسائل النقل الجماعي لنفس المدة، ولمدة أسبوعين.

وذكر النجيب أن المواطنين يشترون السلع من سوق الجملة بالأجولة والأقفاص من أجل التخزين، "أول مرة أشوف كم عربيات للمواطنين بيشتروا من سوق الجملة بالشكل ده".

وبحسب النجيب، يركز المواطنون على شراء أصناف معينة مثل الليمون، والجوافة، والموالح، والثوم البلدي، والفلفل الرومي البلدي.

ويتراوح سعر الليمون بسوق التجزئة بين 15 و16 جنيها، وسعر الفلفل الرومي الأخضر بين 10 جنيهات و11 جنيها، وسعر كيلو الثوم البلدي بين 6 و7 جنيهات، والجوافة بين 9 و10 جنيهات، ووصل سعر كيلو البرتقال إلى نحو 10 جنيهات.

وأضاف النجيب، أن تكالب الناس على شراء وتحزين السلع خلال الأيام الماضية رفع سعر الطماطم بنحو10% بالأسواق.

وسجل كيلو الطماطم بسوق التجزئة بين 5 و6 جنيهات مقابل 3 و4 جنيهات الأسابيع الماضية، بحسب النجيب.

ونصح النجيب المواطنين بعدم التكالب على الشراء لوفرة المعروض من جميع أصناف الخضر والفاكهة، "لأن التخزين بيرفع سعر السلعة وفقا لنظرية العرض والطلب".