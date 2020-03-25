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المواعيد الجديدة لصرف معاشات شهر أبريل (فيديوجراف)

02:20 م الأربعاء 25 مارس 2020
المواعيد الجديدة لصرف معاشات شهر أبريل (فيديوجراف)

صرف معاشات

كتبت- ياسمين سليم:

عدلت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاشات شهر أبريل، ليصبح موعد الصرف مقسمًا حسب قيمة كل معاش.

ويهدف القرار إلى الحد من تكدس أصحاب المعاشات وقت الصرف خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويوضح الفيديوجرافيك التالي موعد صرف المعاشات حسب قيمة كل معاش، حسبما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي.

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