اتحاد التأمين يعلق شرط سريان رخص السيارات لصرف التعويضات حتى 16 أبريل

كتبت- منال المصري:

قال علاء الزهيري رئيس الأتحاد المصري للتأمين، في بيان اليوم الأربعاء، إن الاتحاد قرر، بعد موافقة هيئة الرقابة المالية، عدم الممانعة بشأن تعليق شرط السريان بالنسبة للحوادث التي تقع خلال الفترة من 19 مارس الجاري إلى 16 أبريل المقبل بالنسبة للسيارات المؤمن عليها حالياً فقط.

وأضاف الزهيري أن قرار الاتحاد يأتي بعد تعليق وزارة الداخلية استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات اعتبارا من 19 مارس حتى 16 أبريل المقبل، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث درس الاتحاد من خلال اللجنة العامة لتأمينات السيارات، آثار قرار الداخلية.



وتشمل وثيقة التأمين التكميلي على السيارات شرطا أساسيا يتعلق بوجوب سريان رخصة القيادة ورخصة تسيير المركبة كمستند لصرف التعويضات الواقعة خلال فترة التأمين فيما يتعلق بالسيارات المؤمن عليها حاليا أو الجديدة (الزيرو) التي سيتم التأمين عليها.

وأشار الزهيري إلي أن الاتحاد قرر أيضا استمرار الشركات في العمل بالشروط الواردة بوثائقها المعتمدة من الهيئة وعلى الأخص شرط الزيرو بالنسبة للسيارات الجديدة والتي لم ترخص بعد (الزيرو)، وذلك بما يتوافق مع أحكام قانون المرور بشأن أنه لا يجوز بغير ترخيص من قسم المرور المختص تسيير أية مركبة في الطريق العام.

وذكر أنه تم تكليف جميع شركات التأمين التي تؤمن على الممتلكات والمسئوليات بنشر هذه القرارات بين العملاء وخاصة "كبار العملاء" وكذلك معارض السيارات.

وأوضح الزهيري إلى أن قرارات الاتحاد جاء بعد مناقشات مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن سبل حماية حقوق حملة وثائق التأمين التكميلي على السيارات البالغ عددهم 2 مليون عميل المنتهي ترخيصها، وعدم تأثر صرف التعويضات بقرار الحظر.

وأكد تفهم قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، لما تقدمت به المجمعة المصرية للتأمين الإجباري من التزامها بسداد التعويضات عن السيارات التي ستنتهي وثائق التأمين الخاصة بها خلال نفس الفترة، والتي يستفيد منها أكثر من 10 ملايين مستفيد.