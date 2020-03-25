بعد يومين من تعيينها.. "توفيق" يجتمع مع رئيسة شركة النصر للتصدير والاستيراد

كتبت- شيماء حفظي:

اجتمع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مع الإدارة الجديدة ورؤساء القطاعات بشركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن الاجتماع يأتي ذلك بعد يومين من اعتماد الجمعية العامة لشركة النصر للتصدير والاستيراد، قرار تعيين منال محمد سيد عبد المنعم في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النصر للتصدير والاستيراد.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لتطوير شركة النصر للتصدير والاستيراد وإعادة إحياء دورها الهام في التجارة الخارجية لمصر كذراع تسويقية للترويج للمنتجات المصرية في الخارج.

وبدأت الوزارة في الإعداد لخطة التسويق من خلال تطوير كتالوج إلكتروني يشمل كافة السلع والمنتجات المصرية بهدف التسويق والترويج للصادرات المصرية.

وأوضح أنه يجري حاليا إعادة هيكلة شاملة للشركة ضمن الدراسات التي تقوم بها شركة للخدمات الاستشارية الإدارية تشمل الخطط التنفيذية لإعادة هيكلة شركات نقل الركاب والبضائع والتجارة الخارجية التابعة للشركة القابضة للنقل.

وأشار الوزير إلى أن إعادة إحياة شركة النصر يأتي في إطار تنفيذ مشروع "جسور" الذي أطلقته الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية لمصر من خلال توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمتعاملين في التجارة الخارجية.

وقد تم تدشين الجسر الأول بين العين السخنة ومومباسا في كينيا لدعم وتنشيط التجارة البينية بين مصر ودول شرق أفريقيا.

ودرست منال عبد المنعم العلاقات الدولية، الاقتصاد والقانون الدولى فى جامعة جنيف - سويسرا ، وتتمتع بخبرة كبيرة فى مجال العمل المصرفي، التجارة الدولية، تمويل وتنمية المشروعات خاصة فى مجال الطاقة المتجددة والمنظومات المتكاملة للرى والأعمال الزراعية خاصة فى الدول الأفريقية وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمنظمات الإقليمية، بحسب البيان.

كما أنها اشتركت فى العديد من الأنشطة الاجتماعية فى القارة الأفريقية فى مجال تأهيل وتمكين المرأة و الشباب فى الريف. وهى عضو فى المجلس المصرى للشئون الخارجية وشبكة القيادات النسائية الأفريقية.