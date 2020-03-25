وزير المالية: 3.8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي في مواجهة كورونا منذ بداية مارس

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية إنه تم منذ بداية شهر مارس الحالي وحتى الآن، تعزيز وإتاحة مبالغ نقدية عاجلة تبلغ قيمتها الإجمالية 3.8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأضاف معيط أن هذا المبلغ تضمن أيضا تلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوي من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس "كورونا" المستجد.

كما تضمن هذا المبلغ صرف مكافآت تشجيعية للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحي ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق العمل المركزية ومعاونيهم وفرق الترصد الوبائي وهيئة الإسعاف، وفقا لمعيط.

وذكر أن وزارة المالية جاهزة لتلبية أي تعزيزات مالية بشكل فوري للقطاع الصحي من مبلغ الـ 100 مليار جنيه التي تم تخصيصها بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لتمويل خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات هذا الفيروس؛ حفاظًا على أمن وصحة المواطنين.



وأوضح الوزير، أنه منذ بداية شهر مارس وحتى الآن، تم تدبير وإتاحة 2 مليار و583 مليون جنيه لوزارة الصحة، و427 مليون جنيه للجهات التابعة لها من المستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات الصحة النفسية، و688.5 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية، و50 مليون جنيه لمستشفيات جامعة الأزهر.

وأشار إلى أنه تم تخصيص هذه المبالغ على النحو الذي يُساعد هذه الجهات في التعامل الأمثل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد؛ بما يُحقق أعلى درجات الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمواطنين.

وأكد الوزير أن المنظومة المالية الإلكترونية ساعدت في تنفيذ الإتاحات والتعزيزات المالية للقطاع الصحي بصورة لحظية، مما أسهم في سرعة سداد مستحقات الموردين وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال إنه في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، تمت إتاحة مبلغ 70 مليون جنيه لوزارة التضامن؛ لصرف التعويضات اللازمة للأهالي المضارين من موجة الطقس السيئة الأخيرة الذين تهدمت منازلهم؛ بما يخفف الأعباء عن كاهلهم.

وأضاف معيط أنه تمت إتاحة 25 مليون جنيه لوزارة التضامن أيضا لصرف تعويضات وإعانات لأهالي سيناء.

وذكر أنه منذ بداية شهر مارس وحتى الآن، تمت إتاحات بمبلغ 3 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية بخلاف مبلغ مليار جنيه سيتم إتاحته فى الأسبوع الأخير من هذا الشهر لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، وتخفيف الأعباء عنهم.

وأشار معيط إلى أنه تم أيضا تخصيص ١٥ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين خلال شهر أبريل المقبل؛ وذلك في إطار حرص الدولة على توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية الاستراتيجية.