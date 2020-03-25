ڤاليو تؤجل سداد الأقساط المستحقة على سائقي أوبر 3 أشهر

كتب- عبد القادر رمضان:

أعلنت شركة ڤاليو لخدمات البيع بالتقسيط، اليوم الأربعاء في بيان صحفي، تأجيل سداد الأقساط المستحقة على سائقي أوبر المشتركين في اتفاقية التمويل الموقعة بين الشركتين لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت إن هذا يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الشركة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد، على السائقين، وما صاحب ذلك من تباطؤ في عدد الرحلات نظرًا للوضح الحالي.

يذكر أن اتفاقية التعاون التي يدعمها الصندوق السعودي للتنمية تتيح لسائقي أوبر طلب التمويل لشراء السيارات الجديدة بالتقسيط بسعر عائد منخفض يبلغ 5٪.

وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية فاينانس القابضة، ذراع التمويل غير المصرفي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن تفشي فيروس كورونا يمثل تحديًا عالميًا بالنظر إلى حالة الاضطراب التي أحدثها على صعيد مناخ الأعمال وتأثيراته السلبية على حياة الكثيرين.

وقال حسونة إن شركة ڤاليو ستقوم بتوفير كافة أشكال الدعم لمختلف الأطراف ذات العلاقة والعملاء الأكثر تضررًا طوال فترة مواجهة الفيروس في إطار جهودها لمساعدة عملائها في تجاوز تحديات الوضع الراهن.

ويقضي قرار الشركة بأن يسدد السائقون المشتركون في اتفاقية التمويل الموقعة بين ڤاليو وأوبر، قيمة الفائدة المستحقة فقط على أقساط الأشهر الثلاثة مقدمًا ودفعة واحدة، علمًا بأن السائقين غير ملزمين بسداد أي مبالغ أخرى طوال تلك المدة.

وأوضح البيان أنه تم تسهيل طرق السداد للسائقين، إما من خلال الدفع الإلكتروني عن طريق شبكة فوري، بالإضافة إلى فتح فرع شركة ڤاليو بالمعادي لتحصيل تلك المدفوعات.

وبحسب محمد الفقي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، فإن الشركة تعمل دائمًا على دعم الاقتصاد المحلي والشمول المالي، وأيضًا المساهمة في تذليل الصعاب أمام كافة العملاء، وبالأخص في مثل هذه الظروف العصيبة التي يشهدها العالم ومصر.

وأضاف الفقي أن قرار الشركة بتخفيف أعباء دفع الأقساط عن سائقي أوبر المشتركين في اتفاقية التمويل الموقعة بين الشركتين يأتي على الرغم من عدم إلزام الشركة من أي جهة رقابية بهذه القرارات، ولكنه يأتي كمبادرة داخلية لمواجهة التداعيات التي تسبب بها فيروس كورونا، وما صاحبها من صعوبة في الأوضاع المالية وتأثيرها السلبي على حياة الكثيرين.

وقال الفقي إن الشركة مستمرة في القيام بعدة مبادرات لدعم عملاء التقسيط من خلال تطبيق ڤاليو حيث قامت الشركة بإطلاق نظام تقسيط بدون فوائد أو مقدم على ستة أشهر بدلًا من الثلاثة أشهر وذلك لتسهيل عميلات الشراء لكافة العملاء.

كما أطلقت الشركة منتج “Waqty” للشراء عبر الانترنت دون مقدم لغير العملاء دون إجراءات ورقية وذلك لمساعدة العملاء في تلبية احتياجاتهم من المشتريات دون الحاجة إلى الخروج من المنزل والاختلاط، بحسب الفقي.

وقال إ ن الشركة ألغت رسوم الشراء ورسوم دفع الأقساط عبر الإنترنت أو شبكات الدفع المتعاقد معها.