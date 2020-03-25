"تنمية المشروعات" يوقع عقدا جديدا لتمويل تحويل ألفي سيارة للوقود المزدوج

كتب- مصطفى عيد:

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مرحلة جديدة من عقد مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج "غاز طبيعي/ بنزين" بالتعاون مع شركة الغاز الطبيعي للسيارات "كارجاس".

وبحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء، يخصص "تنمية المشروعات"، وفقا للاتفاق، تمويلا قدره 10 ملايين جنيه بغرض تحويل 2000 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

وقال الجهاز إن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين في كافة المجالات، والاستمرار في تمويل المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وخاصة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

ووقع عقد المرحلة الجديدة من المشروع كل من رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بالجهاز، وهشام الصفتي رئيس مجلس إدارة شركة "كارجاس".

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن هذا التوقيع يأتي ضمن توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والذي يتيح الآلاف من فرص العمل في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت أن الجهاز قام سابقاً بتحويل 38400 سيارة للعمل بالوقود المزدوج (30400 أجرة- 8000 ملاكي) بإجمالي تمويل 202 مليون جنيه في مجال تحويل السيارات.

وذكرت نيفين جامع أن هذا المشروع يأتي من منطلق الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال المواصلات (سيارات النقل/ التاكسي) وبالتالي زيادة دخل الفئات المستهدفة، كما يساهم المشروع في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل التلوث.

وأكدت علي ان جهاز تنمية المشروعات ملتزم بتوجيهات الدولة في تنفيذ كافة مهامه ومشروعاته التنموية بالرغم من الظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.