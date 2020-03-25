إنبي تنفذ عقود مشروعات بقيمة 13 مليار جنيه خلال العام الماضي

كتب- مصطفى عيد:

نفذت الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي" عقودًا بقيمة 13 مليار جنيه خلال العام الماضي، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وقال البيان إن الوزير، طارق الملا، شهد انعقاد الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمال عام ٢٠١٩، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال أشرف بهاء رئيس شركة إنبي، إن الشركة نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات داخل مصر وفي منطقة الشرق الأوسط كشركة هندسية ومقاول عام دولي بقيمة ١٣ مليار جنيه خلال العام الماضي.

وأضاف أن من ضمن هذه المشروعات كانت داخل مصر بنسبة 63% ومشروعات خارجية بنسبة ٣٧% في مجالات التكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي والأسمد.

وبحسب بهاء فإن من أهم المشروعات التي تم الانتهاء منها مشروع تنمية حقل ظهر (المرحلة الثانية) وخطوط أنابيب نورس/ الجميل ومشروع تطوير حقول جنوب غرب بلطيم لشركة بتروبل، ومستودعات شركة سوميد لتخزين المنتجات البترولية بالعين السخنة، والتسهيلات البحرية لحقل شمال غرب أكتوبر لشركة بتروسلام، ومجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة.

وأضاف أنه جاري العمل في مشروع مجمع إصلاح النافتا بالعامل المساعد لشركة أسيوط لتكرير البترول وتوسعات معمل تكرير ميدور ومجمع أسيوط للتكسير الهيدروجيني لشركة أنوبك وتوسعات محطة ضواغط دهشور لشركة جاسكو.

وخلال العام الماضي تم تنفيذ مشروعات إزالة الاختناقات وزيادة الإنتاج ومشروع تحلية المياه بمحطة السفانية البرية ومشروع مرافق إزالة الكبريتات لصالح شركة أرامكو السعودية، ومشروع تطوير المرافق لصالح شركة عمليات الخفجى المشتركة بالسعودية ومشروع ضاغط الغاز لحقل سطح لشركة أدنوك بالإمارات وخط غاز الشمال لشركة فجر بالأردن، بحسب بهاء.

وأضاف أنه خلال عام ٢٠١٩ تم تصنيف شركة إنبي ضمن أفضل ٥٠ شركة دولية في مجال تصميم مشروعات البترول وضمن أفضل ٢٢٥ شركة دولية في مجال التصميم الهندسي وضمن أفضل ٢٥٠ مقاول عام دولي وذلك طبقاً لتصنيف ENR) Engineering New-Record).

وقال وزير البترول، إنه تم إضافة نشاط جديد لأنشطة شركة إنبي في مجالات التعدين للاستفادة من الإمكانيات التي تمتلكها والمهارات والمواهب المتاحة لكوادرها البشرية، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة الجاري تنفيذها لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية.

وأوضح الملا أن شركة إنبى تُعد الذراع الفنى الهندسي لقطاع البترول في تنفيذ المشروعات الكبرى في مجال صناعة البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

وتسعى الشركة إلى أن تتبوأ مكانة رائدة بين الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات الكبرى، خاصة بعد أن تم تصنيفها ضمن أفضل شركات التصميم ومقاولي التنفيذ عالمياً .