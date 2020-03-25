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البورصة ترتفع مع بداية التعاملات.. ومؤشرها الرئيسي يصعد 1%

10:13 ص الأربعاء 25 مارس 2020
البورصة ترتفع مع بداية التعاملات.. ومؤشرها الرئيسي يصعد 1%

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.03% إلى مستوى 9871 نقطة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

كما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.38%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.48%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 شهد تراجعا خلال تعاملات، أمس الثلاثاء، بنسبة 2.76%، إلى مستوى 9770 نقطة.

البورصة مؤشر البورصة

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