البورصة ترتفع مع بداية التعاملات.. ومؤشرها الرئيسي يصعد 1%

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.03% إلى مستوى 9871 نقطة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

كما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.38%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.48%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 شهد تراجعا خلال تعاملات، أمس الثلاثاء، بنسبة 2.76%، إلى مستوى 9770 نقطة.