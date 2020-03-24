بعد وفاة سيدة.. الصناعات الكيماوية تحذر من تركيب الكحول بالمنزل: ينتج غازًا سامًا

كتب- محمد الصاوي:

حذر شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، من محاولة صناعة أي مواد مطهرة أو معقمة في المنزل لخطورة ذلك على صحة المواطنين، وذلك بعد وفاة ربة منزل وإصابة زوجها وأبنائها الـ3 بحالة اختناق؛ عقب خلطها مواد كيمائية؛ لتعقيم المنزل للوقاية من فيروس كورونا.

وقال "الجبلي" في تصريح لمصراوي، إن عملية صناعة المطهرات أو خلط المواد الكيماوية قد ينتج عنها تفاعل يؤدي إلى خروج غازات سامة من الممكن أن تودي بحياة من بالمكان في الحال، مشيرًا إلى أن نقص المطهرات والكحوليات في السوق إثر أزمة فيروس كورونا دفع بعض الأسر إلى صناعتها في المنازل وهذا ما يشكل خطرًا جسيمًا.

وتابع: إضافة إلى خطورة إنتاج المطهرات وخلط المواد الكيماوية بالمنزل، بعض تجار "بير السلم" يعرضون منتجات خاصة بالتعقيم والتطهير غير صالحة ومجهولة المصدر وبعضها ضار جدًا بصحة الإنسان.

ونصح بشراء هذه المنتجات من الشركات المعروفة والتي تحظى بثقة عالية بين المواطنين.