تعديل مواعيد العمل بشركات التأمين بعد قرار حظر التجول

كتبت- منال المصري:

قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن الاتحاد أصدر خطابا للشركات بتعديل مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرًا لمدة أسبوعين بداية من غد الأربعاء، وذلك بعد القرار الذي أصدرته الحكومة بحظر التجول الجزئي.

وأشار الزهيري إلى أن هذه المواعيد تستمر حتى التاسع من أبريل المقبل مع استمرار توصيات الاتحاد بخصوص تناوب الموظفين بالشركات.

وقرر البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، تعديل مواعيد عمل البنوك، لتبدأ من الساعة 9.30 صباحا إلى 1.30 ظهرا، وذلك بالنسبة للعملاء، وفقا لبيان من المركزي، حصل مصراوي على نسخة منه.

وأضاف المركزي أن مواعيد العمل بالنسبة لموظفي البنوك ستكون من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا.

وذكر المركزي أن تعديل مواعيد عمل البنوك يأتي نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وفي سبيل اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا، وفي ضوء صدور قرار مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق اعتباراً من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين.