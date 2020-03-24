البنك الأهلي: تأجيل أقساط القروض 6 أشهر مع احتساب عوائد عن فترة التأجيل

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه بدأ تفعيل قرارات البنك المركزي بشكل فوري بوقف كافة مطالبات الأقساط أو المستحقات الخاصة بمختلف أنواع القروض والمستحقة عن مارس 2020.

وأضاف أن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمساندة المواطنين في تجاوز الآثار المترتبة على الأحداث الأخيرة التي تمر بها البلاد ودول العالم.

وكان البنك المركزي قرر تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي)، وذلك لمدة 6 أشهر، بحسب كتاب دوري صادر يوم الاثنين قبل الماضي.

وأعلن البنك الأهلي أنه وجه أيضا بالتأكد من إيقاف كافة الرسائل التذكيرية للعملاء لسداد الأقساط، وكذلك إيقاف فرق عمل البنك المنوط بها التحصيل من مطالبة العملاء بأية مبالغ مستحقة لقروض أو مديونيات لبطاقات ائتمان أو تمويل لجهات اعتبارية والتي تشمل الشركات بأنواعها.

وقال إنه سيتم وفقا ومنظومة آلية، ترحيل كافة جداول القروض الشخصية أو قروض الجهات الاعتبارية من مختلف أنواع الشركات والهيئات لمدة 6 شهور، وذلك تنفيذا لتعليمات البنك المركزي المنظمة لتلك الإجراءات.

وأضاف أنه سيتم احتساب العوائد التعاقدية- بدون أية عوائد أو غرامات إضافية- خلال فترة التأجيل البالغة ستة أشهر بدون مطالبة العملاء بأي سداد نقدي لها خلال ذات الفترة، بحيث يتم اعادة توزيعها على عدد أقساط السداد الخاصة بكل عميل.

أما فيما يتعلق بالشركات أو الجهات التي يتمتع العاملون فيها بتسهيلات من البنك ولا يرغبون في تأجيل الأقساط المستحقة عليهم، فيتم حاليا مراجعة هؤلاء العملاء للحصول على تعليمات كتابية منهم بذلك، وفقا للبنك الأهلي.

وذكر البنك أنه سيتم خلال منتصف شهر أبريل المقبل إفادة العملاء بقيم الأقساط المعدلة لتشمل العوائد التعاقدية خلال فترة التأجيل حتى يتم من جانبهم الالتزام بسدادها بعد انتهاء مدة التأجيل المعلن ليبدأ سداد الأقساط الجديدة اعتبارا من أقساط شهر سبتمبر 2020.