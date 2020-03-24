بنك ناصر يبدأ تأجيل أقساط قروض العملاء 6 أشهر تنفيدا لمبادرة المركزي

كتبت- ياسمين سليم:

أعلن شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، بدء البنك في تنفيذ مبادرة وتعليمات البنك المركزي بتأجيل تحصيل الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر، وذلك في ضوء التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان من البنك اليوم الثلاثاء، أكد فاروق عدم صحة ما تردد علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أن البنك لن يلتزم بالتعليمات نظرا لتبعيته لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن البنك يلتزم بتعليمات البنك المركزي وهناك تناسق بين البنكين.

وكان البنك المركزي قرر تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي)، وذلك لمدة 6 أشهر، بحسب كتاب دوري صادر يوم الاثنين قبل الماضي.

وقال شريف فاروق إن دور بنك ناصر في المقام الأول هو الاهتمام بموظفي الدولة والأسر الأكثر احتياجا، كونه المسئول الأول عن تقديم المساعدات والإعانات لمحدودي الدخل، كما إنه يعد من البنوك الاجتماعية الرائدة، ويحمل على عاتقه مسئولية دعم الطبقات الأكثر احتياجا.

وذكر فاروق أن تعليمات تأجيل الاستحقاقات الائتمانية تسري على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين، ويتم احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا للمتعاقد عليه قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية الناتجة عن زيادة مدة القرض.

وأكد فاروق أنه سيتم احتساب العائد على فترة الـ 6 أشهر التي تمت إضافتها دون احتساب غرامات تأخير، مشيرا إلى أنه في حال رغبة العميل عدم تحمل قيمة التكلفة الإضافية على فترة الـ 6 أشهر الإضافية وعدم الاستفادة من التأجيل، يكون واجبا على البنك الامتثال لطلب العميل.