البترول: عقد الجمعية العامة لشركة بتروجت بالفيديوكونفرانس

كتب – مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الوزير طارق الملا، ترأس اجتماع الجمعية العامة لشركة بتروجت لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2019 عبر الفيديو كونفرانس.

وأوضح الملا، خلال الاجتماع على المساهمة الفعالة لشركات تنفيذ المشروعات البترولية في تحقيق أهداف الاقتصاد القومي ووزارة البترول والثروة المعدنية حيث تعد هذه الشركات الذراع التنفيذي للوزارة وصاحبة الدور الرئيسى في إنجاز كافة أعمال ومشروعات صناعة البترول والغاز المصرية بمعدلات عمل متميزة ووفقا للتوقيتات الزمنية المطلوبة واتباع اعلى معايير الجودة في التنفيذ.

ووجه الملا بالاستمرار في تنمية أعمال هذه الشركات ووضع الخطط والبرامج التي تسهم في فتح مجالات عمل وأنشطة جديدة لها داخل مصر وخارجها.

وأكد، ضرورة إعطاء الأولوية لتطوير مهارات الكوادر البشرية وتدريبها، كما وجه بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال تنفيذ المشروعات البترولية لتوفير الوقت وتقليل التكاليف الخاصة بذلك وهو مايتواكب مع أهداف مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول .

‎وأوضح المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت أنها نجحت خلال عام 2019 في ترسيخ تواجدها على المستويين المحلي والإقليمي.

وأكد على مكانتها كذراع تنفيذى لقطاع البترول المصرى داخل وخارج مصر، وذلك من خلال تبنيها سياسة جديدة لتنفيذ رؤية وزارة البترول الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للقطاع بشكل خاص وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030 بصفه عامة.

وأوضح أنها نفذت إستراتيجية عمل مرنة وطموحة تضمنت في مقدمة أولوياتها المشاركة الفاعلة فى تنفيذ المشروعات القومية لوزارة البترول.

وأتاحت تلك الاستراتيجية فتح مجالات عمل جديدة لمشاركة قطاع البترول ممثلاً في شركة بتروجت فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية للدولة المصرية بالاضافة الى تنفيذ المشروعات البترولية خارج مصر في عدة دول عربية .

وأوضح أن الشركة حققت خلال عام 2019 حجم تعاقدات غير مسبوق في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها بقيمة 46 مليار جنيه بزيادة نسبتها 15% عن عام 2018.

وأشار إلى أن حجم أعمالها من المشروعات الجارية خلال العام بلغ نحو 137 مشروعا داخل وخارج مصر، وأن أبرز المشروعات التي ساهمت في عمليات تنفيذها داخل مصر فى صناعة البترول والغاز.

وأوضح أن هذا يتضمن كل من مشروع المحطة البرية لتنمية حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي في مرحلتها لثانية ومشروع المصرية للتكرير بمسطرد إضافة إلى مشروعات مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بأسيوط وتوسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية.

وكذلك محطات حقول انتاج الغاز بغرب دلتا النيل وشمال الإسكندرية ومستودعات سوميد وسونكر لتخزين البترول بالعين السخنة إضافة إلى مساهمتها في العديد المشروعات القومية والتنموية لصالح الدولة من أهمها مشروعات مجمعى الأسمدة الفوسفاتية والازوتية بالعين السخنة.

وإضافة إلى ذلك مشروعات إنفاق قناة السويس وازدواج نفق الشهيد أحمد حمدى 2 و مشروع انشاء مدينة العلمين الجديدة و تنفيذ اعمال الشبكة الخاصة بمحطة التبريد المركزى بالعاصمة الإدارية وتطوير الطريق الدائرى الأوسطي وإعادة تأهيل رصيف الحاويات بميناء دمياط .

وأضاف أنها شاركت خلال العام في تنفيذ مشروعات بست دول عربية هي السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان والجزائر والعراق من أهمها المشروعات الجارية بالمملكة لتوسعات محطة الحاوية وإنشاء خطوط الحرد الجنوبية وإزالة الكبريت وخط الحاوية العثمانية.

وأوضح أن الشركة تحرص على التواجد في الأسواق الأفريقية، حيث وقعت لأول مرة على اتفاقيات للعمل في تنفيذ المشروعات البترولية بدولة غينيا الاستوائية، وتدرس المشاركة في تنفيذ مشروعات بترولية وغازية في أنجولا وموزمبيق واوغندا .

وأشار إلى أن الشركة فتحت مجالات عمل جديدة لها طبقا لاستراتيجية الوزارة لتطوير وتحديث قطاع البترول حيث نجحت في اقتحام مجال تنفيذ المشروعات البيئية لمعالجة مياه الصرف الصناعى ومشروعات تنفيذ وتشغيل تسهيلات الإنتاج المبكر للبترول والغاز .

‎واكد أن العام 2019 شهد اهتماماً بتنمية المهارات للعاملين بالشركة الذين يمثلون حجر الزاوية في تحقيق النجاحات وتنمية اعمالها ، ونفذت العديد من الاجراءات الرامية تحقيق هذا التوجه على مستوى كافة الوظائف بالشركة (فنية / ادارية)، فضلا عن ترسيخ مفهومي "السلامة اولاً" و "باعلى جودة" ووضعهما فى اطار الاولوية المطلقة لكافة انشطة الشركة.

‎كما شهد عام 2019 الاهتمام تنفيذ العديد من الاجراءات التى تهدف الى تطوير الاداء العام للشركة من خلال التحرك على العديد من المحاور مثل التحول الرقمى لكافة اجراءات وعمليات الشركة – انطلاقاً من التوجه العام لوزارة البترول – بالاضافة الى تنفيذ خطة متكاملة لتطبيق الحوكمة والتى نؤمن فى بتروجت بأنها أساس أي استراتيجية تهدف للنجاح ومحركًا رئيسيًا للنمو المستدام وتعزيز قيمة الشركة على المدى الطويل، وأيضاً العمل على تفعيل قطاع البحوث والتطوير (R&D) من خلال استكمال تطبيق برنامج LEAN MANUFACTURING والذى يعتبر أحدث نظم إدارة التصنيع عالمياً وتطبيقا لمفاهيم الإدارة المتمثلة في التحسين المستمر والجودة وخفض الفاقد ، كما تضمنت خطة أعمال بتروجت تطبيق برامج واليات عمل بإستـــخدام أحـــدث التكنــــــولوجيات العالمية لتحقيق أفضل مستويات الأداء فى المشروعات التى تتولى تنفيذها.

‎واكد أنه جرى استكمال اجراءات تطوير بيئة العمل من خلال رفع كفاءة معسكرات الاقامة للعاملين بالشركة واجراء توسعات تتناسب زيادة حجم اعمال الشركة ، بالاضافة الى تطوير ورش التصنيع ومصانع التغليف للمواسير من خلال ادخال الات ومعدات حديثة ومتطورة وانشاء ورش جديدة متخصصة وبالشكل الذى يساهم فى رفع كفاءة الاداء بتلك الورش ويدعم توجه وزارة البترول لتوطين التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلى بالمشروعات بالاضافة الى العمل على دعم اسطول معدات الشركة وتطويره من خلال شراء عدد من المعدات الحديثة والمتطورة والتي ساهمت وبشكل فعال في دعم تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وبأعلى كفاءة ممكنة.