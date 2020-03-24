رئيس بنك مصر: 3.5 مليار جنيه حصيلة شهادة 15% في أول يومين من طرحها

كتبت-منال المصري:

قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، في تصريحات لمصراوي، إن حصيلة مبيعات شهادة 15% قفزت خلال أول يومين من طرحها إلى 3.550 مليار جنيه في بنك مصر.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، أول أمس الأحد، طرح شهادة الادخار الجديدة ذات أجل عام واحد بعائد 15% هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيًا، أي من خلال خدمات الإنترنت بانكنج أو الموبيل بنكنج، وذلك حرصًا من البنكين على عدم التكدس في فروعه.

وكانت مبيعات شهادة الـ 15% بلغت 1.7 مليار جنيه في اليوم الأول من طرحها أول أمس الأحد.

وقال الإتربي لمصراوي إنه بعد إعلان البنك عن بيع الشهادة إلكترونيا، أو عبر التليفون، وليس من خلال الفروع، وجدنا إقبالًا كبيرًا بين العملاء لاستخدام هذه الأدوات للوقاية من فيروس كورونا، والحد من انتشار العدوي.

وقال البنك في بيان يوم الجمعة الماضي إنه يمكن لعملاء بنك مصر الحاليين شراء الشهادات من خلال مركز الاتصال 19888، والإنترنت والموبايل البنكيBM Online، ومتاح شرائها لعدة أشهر قادمة، وذلك حرصا من البنك على عدم التكدس في فروعه وتفعيلا لمبادرة "احمي نفسك .. احمي بلدك".

وبحسب البنك فإنه فيما يتعلق بالعملاء الجدد يتم التحويل من بنك العميل إلى بنك مصر على رقم حساب سيتم إرساله لجميع البنوك العاملة في مصر مع التأكيد على إضافة الغرض من التحويل ربط شهادة ابن مصر و رقم بطاقة العميل و رقم محمول العميل) على أن لا يتم قبول التحويل دون البيانات المطلوبة.

وأضاف أنه سيتم إرسال رسالة تأكيد استقبال الطلبات في اليوم التالي، مشيرًا إلى أنه لا يقبل الإيداعات النقدية لربط الشهادات.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر. ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة. ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقا لقواعد الاستراداد والشروط والأحكام المنظمة.