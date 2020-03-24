"الكفاية الإنتاجية" تتيح مناهج التدريب المهني إلكترونيا لحماية الطلاب من كورونا

كتب- عبدالقادر رمضان:

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، توجيهات لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، بإتاحة المناهج التعليمية المقررة لطلاب التلمذة الصناعية بمراكز التدريب المهني التابعة للمصلحة إلكترونيا.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن هذه التوجيهات تأتي تماشياً مع قرار الحكومة بإتاحة المواد التعليمية عبر المنظومة الإلكترونية للطلاب، حيث يصل عدد مراكز التدريب المهني التابعة للمصلحة إلى 42 مركزاً و68 محطة تدريبية موزعة على أنحاء الجمهورية، وتضم ما يقرب من 42 ألف طالب وطالبة.

وذكر عمرو جمعة رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، إن المصلحة علقت الدراسة أمام الطلبة والطالبات في إطار قرار الحكومة بتعليق الدراسة كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأشار إلى أن تعليق الدراسة تطلب قيام الإدارة العامة للبرامج والمواصفات وإدارة المعلومات والتوثيق بالمصلحة بإتاحة المناهج التعليمية النظرية والعملية لجميع المهن للصفوف الثلاثة إلكترونيا وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة، وكذا الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك"، فضلاً عن الصفحة الرسمية للمصلحة على "فيسبوك".

وقال جمعة إن جميع المناهج يتم عرضها من خلال روابط إلكترونية يستطيع من خلالها الطالب تحميل جميع المواد النظرية والعلمية لعدد 45 مهنة التي يتم التدريب عليها كلٌ في تخصصه.

وأضاف أن عرض هذه المناهج إلكترونيا يأتي بهدف إتاحة رسالة التدريب من خلال المنصات التدريبية والإلكترونية المتاحة حفاظاً على استمرار سير العملية التدريبية وعدم تأثر الطلاب بالانقطاع المؤقت عن التدريب والاهتمام بصحة الطلاب والحرص على سلامتهم.

وذكر أنه يجري حاليا نشر كافة الروابط لجميع التخصصات تباعا حيث سيتمكن الطالب من تحميلها في صورة ملفات "pdf" ويتم فتحها ببرنامج "Acrobat Reader" مع إمكانية التواصل مع مدرسي ومدربي المراكز التابعة للمصلحة لتقديم الدعم الفني للطلبة والطالبات.