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الذهب العالمي يرتفع 2% بفعل إجراءات من المركزي الأمريكي

10:58 ص الثلاثاء 24 مارس 2020
الذهب العالمي يرتفع 2% بفعل إجراءات من المركزي الأمريكي

سبائك ذهبية

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب عالميا 2%، اليوم الثلاثاء، ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة التي بلغت نحو 4% عقب إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء فيروس كورونا ليتوقف نزوح السيولة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 1.3% إلى 1572.45 دولار للأوقية بحلول الساعة 0637 بتوقيت جرينتش.

وزاد المعدن النفيس 3.7%، أمس الاثنين مسجلا أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ يونيو 2016.

وصعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.9 بالمئة إلى 1596.70 دولار.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي، أمس الاثنين، مجموعة استثنائية من البرامج ومنح إقراض مقابل قروض للطلبة وقروض بطاقات الائتمان وقروض المشروعات الصغيرة التي تضمنها الحكومة الأمريكية.

وفشلت هذه الإجراءات في دفع بورصة وول ستريت للصعود أمس الاثنين ولكنها كانت كافية لتقود تعافيا للأسهم في آسيا.

أسعار الذهب المركزي الأمريكي مجلس الاحتياطي الاتحادي فيروس كورونا الذهب

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