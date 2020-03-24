الملا: شركات صيانة المشروعات البترولية نجحت في اقتحام أسواق خارج مصر

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول، إن أداء شركات صيانة المشروعات البترولية المتخصصة وتطبيقها لأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمالها حقق سمعة متميزة لها إقليمياً وأدى لنجاحها في اقتحام أسواق جديدة خارج مصر في الدول العربية والأفريقية يدعمها في ذلك خبراتها العريضة وكوادرها المؤهلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة مصر للصيانة "صان مصر" بحضور عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونيرمين عبد الفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من قيادات القطاع.

وأضاف الوزير أن دعم هذه الشركات والاستثمار في بناء كوادرها البشرية يحقق أهدافا حيوية لقطاع البترول في مقدمتها زيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول والمعدات، فضلا عن تحقيق الأمن والسلامة بالمنشآت والمواقع الإنتاجية.

وذكر أن برامج الصيانة المستمرة تعد ركنا أساسيا لتحقيق تلك الأهداف، مشيرا إلى أن شركات قطاع البترول المتخصصة في أعمال الصيانة البترولية تحقق استفادة كبيرة للقطاع وتلبي احتياجاته من أعمال الصيانة المتخصصة بسرعة وكفاءة.

وأوضح محمد شيمي رئيس شركة صان مصر، خلال أعمال الجمعية، أن نتائج الخطة الاستراتيجية 2019-2021 تتماشى مع استراتيجية قطاع البترول لتحقيق التميز والاستدامة والتحول الرقمي لرفع كفاءة البنية التحتية لكافة عمليات الشركة.

وأشار إلى أن هذه الخطة أثمرت عن تحقيق 17.5 مليون ساعة عمل آمنة لعام 2019 من خلال تطبيق مفهوم السلامة أسلوب حياة واتباع أعلى معايير الجودة كمنهج عمل في نطاق أعمال الشركة داخل وخارج مصر، وهو ما انعكس على زيادة مؤشرات الأداء والإيرادات والربحية.

وقال شيمي إن عام 2019 شهد تنوعا في الأعمال وتوقيع اتفاقيات جديدة للشراكة مع كبرى الشركات العالمية بما يؤدي إلى دعم قطاع البترول فنياً وتكنولوجياً وفقا لأعلى المستويات.

وأضاف أنه تم إبرام تعاقدات جديدة والفوز بمناقصات في مجالات عقود الصيانة الشاملة وصيانة المنشآت والصيانة البحرية والتوربينات وأعمال الورش والتطوير والخدمات التخصصية والدعم الفني للمشروعات.

وأشار رئيس "صان مصر" إلى نجاح الشركة على المستوى المحلي خلال عام 2019 في إنجاز عدد كبير من المشروعات بقطاع البترول والغاز من أهمها إنشاء محطة الضواغط بمشروع تنمية حقل دسوق للغاز الطبيعي، واستكمال محطة ضغط الغاز في مرحلتها الثانية بحقل فارسكور التابع لشركة الوسطاني للبترول.

وذكر أن الشركة انتهت أيضا من أعمال إحلال واستبدال ببعض منصات الإنتاج البحرية بحقول جابكو بخليج السويس، إلى جانب تحديث أنظمة التحكم لعدد من التوربينات ببعض مواقع إنتاج جابكو وبترول بلاعيم وجنوب الضبعة.

كما وفرت الشركة الكوادر الفنية المتخصصة للقيام بعمليات تشغيل لبعض الأجزاء والوحدات بمجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول خلال العام الماضي، بحسب شيمي.

وأشار شيمي إلى مساهمة شركته أيضا خلال 2019 في أعمال ومشروعات بقطاعي الكهرباء والسكك الحديدية، حيث أعادت تأهيل أنظمة الاتصالات لمحطات الكهرباء بسمالوط ونجع حمادي، فضلا عن تجديد التعاقد لتصنيع الكروت الإلكترونية لأنظمة تحكم القطارات الأوتوماتيكية باستخدام الهندسة العكسية.

كما استعرض ما حققته الشركة خارج مصر حيث استطاعت خلال عام 2019 أن تتوسع في أنشطتها بالعراق والأردن وترسيخ تواجدها في السوق الأفريقي من خلال دولة أنجولا وكذلك في الجزائر، وفقا للبيان.

وأشار شيمي إلى فوز صان مصر بمناقصات عقود أعمال الصيانة الشاملة لمواقع إنتاج شركة إيني الإيطالية بشركة نفط البصرة في حقول الزبير لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى أعمال إضافية لصيانة وتشغيل محطات الضغط والقوى الكهربائية وأعمال التشغيل والتحكم بمحطات الإنتاج، وكذلك عقد أعمال صيانة المعدات.

كما فازت الشركة العام الماضي بتطوير وتجديد وحدة إنتاج مياه الشرب بمحطة مياه البرجسية والبرادعية بمحافظة البصرة بطاقة 4 آلاف متر مكعب في الساعة بمنطقة الزبير، وتصميم وتوريد وتركيب وحدة مماثلة بمحطة مياه البراديعية بمحافظة البصرة بطاقة 8 آلاف متر مكعب في الساعة، بحسب شيمي.

وفازت الشركة أيضا بعدد من العقود مع الشركات العالمية مثل شركة بي بي البريطانية لصيانة الخزانات بشركة نفط البصرة بحقول الرميلة، وشركة إكسون موبيل الأمريكية لصيانة المعدات الدوارة بحقل غرب القرنة، وفقا لرئيس صان مصر.

وأوضح شيمي أن صان مصر فازت بعقد جديد في الأردن لأعمال رفع وصيانة السفن العابرة لمشروع إنشاء المنزلق البحري بميناء العقبة الجديد، بالإضافة إلى عقد تشغيل وصيانة محطة كهرباء بمصنع إنتاج البوتاس بالتعاون مع شركة سيمنس لمدة عشر سنوات.

كما نجحت الشركة للعام الخامس بالاستمرار في تقديم الدعم الفني لصيانة مصنع الغاز المسال لصالح شركة بترومار سايبم في أنجولا، بالإضافة إلى استمرارها في تقديم الدعم الفني لإدارة وتشغيل برامج الصيانة المتخصصة بحقل حاسي مسعود التابع لشركة سوناطراك في الجزائر، وفقا للبيان.