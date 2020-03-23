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رئيس بنك القاهرة: تأجيل أقساط القروض لكل العملاء 6 أشهر

05:34 م الإثنين 23 مارس 2020
رئيس بنك القاهرة: تأجيل أقساط القروض لكل العملاء 6 أشهر

طارق فايد، بنك القاهرة

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة في تصريحات لمصراوي، إن البنك قرر تأجيل كافة الاستحقاقات الإئتمانية على العملاء6 أشهر من بدء تاريخ إصدار المبادرة طبقا لتعليمات البنك المركزي.

وأضاف فايد أن قرار البنك المركزي بتأجيل القروض تهدف إلى زيادة دعم الشركات والأفراد وتخفيف تكلفة التشغيل في ظل المتغيرات العالمية الدائرة حاليًا.

وبحسب فايد فإن البنك سيؤجل الأقساط الشهرية للقروض على العملاء أوتوماتيكيا لمدة 6 أشهر على كافة القروض الصغيرة والمتوسطة والكبرى والتجزئة المصرفية، وفي حال عدم رغبة العميل بالمشاركة في المبادرة وسداد الأقساط يستلزم منه توقيع على طلب للبنك بذلك.

وكان البنك المركزي أصدر تعليمات جديدة أمس الأحد، بشأن تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 شهور.

وأوضح البنك المركزي في بيان له، أن الاستحقاقات الائتمانية هي جميع المبالغ المستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية سواء قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية بالإضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيل كافة الاستحقاقات وجداول السداد تلقائياً بداية من تاريخ صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر، وإخطار العملاء بأي وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة.

وتسري هذه التعليمات على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بكافة أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن المركزي.

وقال المركزي إن تسهيلات الأفراد تشمل: القروض الاستهلاكية وهي القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية وقروض السيارات للاستخدام الشخصي، إضافة إلى القروض العقارية للإسكان الشخصي.

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