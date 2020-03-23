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غدًا بدء صرف مرتبات الموظفين.. كيف تستخدم الـATM وتتجنب "كورونا"؟

05:21 م الإثنين 23 مارس 2020
غدًا بدء صرف مرتبات الموظفين.. كيف تستخدم الـATM وتتجنب "كورونا"؟

صراف آلي

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر مارس الحالي للعاملين بمختلف الجهات الإدارية بالدولة اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 24 مارس وفقًا للمواعيد المقررة، بحيث تكون متاحة بماكينات الصراف الآلي.

وكان محمد معيط وزير المالية أكد في بيان سابق، أنه تم التنبيه على مديري الحسابات بالجهات الإدارية بسرعة الانتهاء من إجراءات تسجيل المرتبات المستحقة لكل العاملين، على منظومة الدفع الإلكتروني في موعد أقصاه نهاية الخميس الماضي، بتاريخ استحقاق يوم 24 مارس الحالي.

وأهاب الوزير، بالعاملين بمختلف الجهات الإدارية بالدولة، عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.

وكانت وزارة الصحة نشرت تعليمات على صفحتها على فيسبوك لاستخدام ماكينات الصراف الآلي مع الوقاية من فيروس كورونا، ومن بينها تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة، واستخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورًا.

ومن بين هذه التعليمات أيضا ترك مسافة من متر إلى مترين بين من يصرف من الماكينة والآخرين أثناء الانتظار، مع تجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان، إضافة إلى استخدام خدمات البنوك الإلكترونية عوضًا عن ماكينات الصراف الآلي إن أمكن.

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