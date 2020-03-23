بدون غرامات.. البنك الزراعي يؤجل استحقاقات القروض على العملاء 6 أشهر

كتبت - منال المصري:

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك قرر تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر.

وأضاف فاروق، لمصراوي، أن التأجيل سيكون مع عدم تطبيق أي عوائد أو غرامات إضافية عن التأخر عن السداد وفقًا لتعليمات البنك المركزي .

ويمتلك البنك الزراعي المصري بين 2 مليون إلى 3 ملايين عميل أغلبهم من صغار العملاء لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار فاروق، إلى أن البنك ملتزم بتطبيق جميع مبادرات البنك المركزي بإرجاء الأقساط الشهرية عَلِي العملاء المنتظمين من بداية صدور المبادرة الشهر الجاري وحتى 6 أشهر طبقا لشروط المبادرة.

وكان البنك المركزي أصدر تعليمات جديدة أمس الأحد، بشأن تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 شهور.

وأوضح البنك المركزي في بيان له، أن الاستحقاقات الائتمانية هي جميع المبالغ المستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية سواء قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية بالإضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيل كافة الاستحقاقات وجداول السداد تلقائياً بداية من تاريخ صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر، وإخطار العملاء بأي وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة.

وأكدالمركزي، على أن التعليمات تسري على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بكافة أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي.

أشار «المركزي» إلى أن تسهيلات الأفراد تشمل: القروض الاستهلاكية وهي القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية وقروض السيارات للاستخدام الشخصي، إضافة إلى القروض العقارية للإسكان الشخصي.