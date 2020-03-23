صندوق النقد العربي: اعتماد الجنيه المصري كعملة تسوية في منصة "بنى" للمدفوعات العربية

كتبت- منال المصري:

قال صندوق النقد العربي، اليوم الاثنين، إنه بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، سيتم بدء التحضيرات لتقديم خدمات المقاصة والتسوية لعملة الجنيه المصري من خلال منصة "بنى"، إلى جانب عملات الدولار الأمريكي واليورو والدرهم الإماراتي والدينار الأردني والدينار البحريني والريال السعودي وعملات دولية وعربية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأشار الصندوق في بيان له أن ذلك يأتي مع الإعلان عن إطلاق منصة "بنى" للمدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي وبدء عملية إجراءات التحاق البنوك المركزية والتجارية في المنصة.

تجدر الإشارة إلى أن منصة "بنى"، منصة متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، وذلك لمقاصة المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.

يتوفر لمنصة "بنى" قدرات معززة لضمان امتثال عمليات المنصة مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها المعايير المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الامتثال للوائح الخاصة بالعملات المستخدمة في المنصة، بحسب البيان.

يذكر أن المنصة متاحة لكافة البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.