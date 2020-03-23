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71 مليار جنيه تكلفة 4 إجراءات جديدة للدولة لدعم المواطنين والتصدير (إنفوجرافيك)

02:42 م الإثنين 23 مارس 2020
71 مليار جنيه تكلفة 4 إجراءات جديدة للدولة لدعم المواطنين والتصدير (إنفوجرافيك)

إجراءات جديدة للدولة لدعم المواطنين والتصدي

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

أعلنت وزارة المالية التكلفة التي ستتحملها الدولة خلال الفترة المقبلة نظير عدد من الإجراءات التي قررتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين سواء من موظفي الحكومة أو غيرهم أو للتصدير.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تفاصيل تكلفة 4 من هذه الإجراءات بقيمة إجمالية 71 مليار جنيه.

دعم المواطنين وزارة المالية السيسي دعم التصدير الدعم الاجتماعي للمواطنين

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