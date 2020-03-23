71 مليار جنيه تكلفة 4 إجراءات جديدة للدولة لدعم المواطنين والتصدير (إنفوجرافيك)
كتب- مصطفى عيد:
تصميم- مايكل عادل:
أعلنت وزارة المالية التكلفة التي ستتحملها الدولة خلال الفترة المقبلة نظير عدد من الإجراءات التي قررتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين سواء من موظفي الحكومة أو غيرهم أو للتصدير.
ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تفاصيل تكلفة 4 من هذه الإجراءات بقيمة إجمالية 71 مليار جنيه.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
327
عدد المصابين
-
56
عدد المتعافين
-
14
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
341722
عدد المصابين
-
98869
عدد المتعافين
-
14764
عدد الوفيات
إعلان