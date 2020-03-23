مصادر: بنكا الأهلي ومصر يبحثان طرح شهادة 15% للمصريين بالخارج

كتبت-منال المصري:

قالت مصادر مصرفية في البنك المركزي والأهلي ومصر، لمصراوي، إن بنكي الأهلي ومصر يخططان لطرح شهادة 15% للمصريين العاملين بالخارج لتمكينهم من الاستفادة منها أسوة بالمواطنين المصريين.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، أمس الأحد، طرح شهادة الادخار الجديدة ذات أجل عام واحد بعائد 15% هو الأعلى في مصر.

وبحسب مصدر في البنك المركزي لمصراوي فإن الشهادة 15% ستكون متاحة للمصريين في الداخل والعاملين بالخارج لمساعدة المغتربين من الاستفادة لهذه الشهادة.

وأضافت مصادر في بنكي الأهلي ومصر أنهم يبحثون إجراءات إتاحة الشهادة 15% للمصريين العاملين بالخارج عبر الحوالات، مشيرين إلى أنهم يعملون حاليًا على تهيئة الأنظمة الإلكترونية وإمكانية إتاحة ربط هذه الشهادة للمصريين في الخارج.

ويبيع البنكان الشهادة إلكترونيًا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكج أو الموبيل بنكج، وذلك حرصًا من البنكين على عدم التكدس في فروعه.

ويمكن لعملاء البنكين شراء الشهادة عبر خدمات العملاء للبنكين أو من خلال خدمة الإنترنت البنكي على موقع البنكين أو من خلال تطبيق "الموبيل بنكج" لكلا البنكين.

وسمح البنك المركزي أمس بإتاحة خدمة الاشتراك في خدمة الموبيل بنكج عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى أحد فروع البنكين لطلب الاشتراك، مثلما كان معمول سابقًا.

وتمنح الشهادة عائد 15% سنويا لمدة عام يصرف عائدها شهريا، وهي أعلى فائدة في الجهاز المصرفي.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقا لقواعد الاستراداد والشروط والأحكام المنظمة.