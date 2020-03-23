التضامن توقف استلام الشكاوى الورقية وتقصرها إلكترونيا بسبب كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

قررت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الاثنين، بشكل مؤقت عدم تلقى أية شكاوي ورقية بالديوان العام أو بإدارات خدمة المواطنين بالمديريات والإدارات الاجتماعية التابعة لها، من إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها قررت وقف أي عمليات للاستعلام والتظلم الشخصي لعملاء برنامج تكافل وكرامة، والاقتصار على تلقي استفسارات وشكاوى المواطنين عبر رابط منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء(www.shakwa.eg) .

كما يمكن تلقي الكاوى، من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء كما يتم تلقى استفسارات وشكاوى المواطنين على الارقام الخاصة بكل مديرية تضامن اجتماعى على مستوى الجمهورية، بحسب البيان.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاجراءات المؤقتة تأتي في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي يتم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" واهابت الوزارة بالمواطنين الالتزام بالاجراءات دعما فى مواجهة الحد من انتشار الفيرس.